Operatie geslaagd, revalidatie gestart: Alexis Saelemaekers weet hoelang hij buiten strijd is

Alexis Saelemaekers, die geblesseerd raakte tijdens de wedstrijd van AS Roma tegen Genoa, heeft een succesvolle enkeloperatie ondergaan. De Rode Duivel zal de komende twee maanden buiten strijd zijn.

Alexis Saelemaekers keerde net terug van een interlandbreak waarin hij niet aan spelen toe was gekomen, en was afgelopen weekend basisspeler voor AS Roma tegen Genoa.

Maar aan het begin van de tweede helft blesseerde de 25-jarige Rode Duivel zich aan zijn enkel en moest hij vroegtijdig het veld verlaten. De diagnose viel niet mee: Saelemaekers heeft een enkelbreuk opgelopen.

Zijn operatie is ondertussen succesvol verlopen aan het begin van deze week en de voormalige speler van Anderlecht, AC Milan en Bologna weet nu dat hij de komende twee maanden buiten strijd zal zijn.

Alexis Saelemaekers zal een belangrijke periode van AS Roma missen

Tenzij België de kwartfinales haalt, is de Nations League-campagne van Alexis Saelemaekers voorbij, aangezien de Rode Duivels over twee maanden hun laatste wedstrijd spelen tegen Israël.

Bij AS Roma zal Alexis Saelemaekers ongeveer een dozijn wedstrijden missen, waaronder Europa League-wedstrijden tegen Athletic Bilbao, Elfsborg, Dynamo Kyiv en... Union Saint-Gilloise, evenals de wedstrijd tegen Inter en de uitwedstrijd tegen Fiorentina in de competitie.

Volgens de prognoses zou de Rode Duivel eind november kunnen terugkeren, voor de uitwedstrijden tegen Napoli en Tottenham. Een flinke tegenvaller, maar er werd eerst gedacht dat hij dit kalenderjaar niet meer kon spelen.