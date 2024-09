Vincent Kompany heeft een sterkhouder boos gemaakt, die wil vertrekken bij Bayern München

Ondanks zijn doelpunt tegen Dinamo Zagreb wil Leon Goretzka Bayern München verlaten. Hij is niet tevreden met zijn nieuwe status onder leiding van Vincent Kompany.

Vincent Kompany moest harde keuzes maken bij zijn aankomst bij Bayern München, om de zaken in Beieren te veranderen en de club terug naar de top te brengen.

Onder deze harde keuzes valt het op de bank zetten van Leon Goretzka, die slechts één minuut heeft gespeeld in de competitie tijdens de eerste drie wedstrijden van het seizoen. De middenvelder begon ook op de bank dinsdag, tijdens de grootste overwinning ooit van Bayern in de Champions League.

Leon Goretzka wil Bayern München verlaten

Met het laatste doelpunt, helemaal aan het einde van de wedstrijd, had de middenvelder die meer dan 220 wedstrijden heeft gespeeld met Der Rekordmeister echter niet geen lach op zijn gezicht.

De 29-jarige Duitse international, 57 keer opgeroepen, weet dat hij in de ogen van Vincent Kompany slechts een rotatiespeler is, en dat bevalt hem niet. Volgens The Sun zou hij zelfs de Allianz Arena al in januari willen verlaten.

Hoewel het een Engelse media zijn die deze informatie publiceren, zijn het twee teams uit de Premier League die geïnteresseerd zouden zijn om hem nieuw leven in te blazen: West-Ham en Manchester United.