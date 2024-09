Niemand minder dan Eden Hazard doet emotionele oproep aan Thibaut Courtois, maar diens antwoord is duidelijk

Eden Hazard, voormalig aanvoerder van de Rode Duivels, heeft een emotionele oproep gedaan aan zijn oude teamgenoot Thibaut Courtois om terug te keren naar de nationale ploeg.

Hazard, die zelf jarenlang het gezicht van de Belgische ploeg was, sprak in de docuserie 'Courtois, the return of the number one' zijn wens uit om de succesjaren van België nieuw leven in te blazen met Courtois in het doel.

"Thibaut, kom alsjeblieft terug, want België moet opnieuw winnen. En met jou maken we meer kans," smeekte Hazard. Zijn woorden onderstrepen de belangrijke rol die Courtois altijd heeft gespeeld binnen de nationale ploeg.

De 32-jarige Courtois reageerde op Hazards smeekbede, maar liet doorschemeren dat zijn problemen met de Belgische nationale ploeg dieper liggen dan enkel de kwestie rond de aanvoerdersband. "Ik wilde echt dat het nationale team opnieuw beter zou worden en weer succesvol zou zijn," zei Courtois. "Maar als je plotseling beseft dat de coach je niet helpt en niet respecteert, verlies je je motivatie."

Courtois gaf verder aan dat de aanvoerderskwestie slechts het topje van de ijsberg was van zijn problemen met Domenico Tedesco. "Het heeft uiteindelijk niets meer te maken met die aanvoerdersband."

"Dan wordt het een groter probleem met een bondscoach die niet in mij lijkt te geloven." Zijn woorden weerspiegelen de teleurstelling die hem uiteindelijk deed besluiten om zich terug te trekken uit de ploeg. De doelman van Real Madrid heeft intussen ook laten weten dat hij onder Tedesco niet zal terugkeren.