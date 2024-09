Vincent Kompany doet het opnieuw en walst over Werder Bremen, maar moet wel flinke domper slikken

Slecht nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München na alweer een enorme overwinning tegen Werder Bremen. De coach van Der Rekordmeister zag een absolute sterkhouder uitvallen tijdens de opwarming.

Vincent Kompany levert geweldig werk bij Bayern München. De Belgische coach kon na de 9-2 overwinning tegen Dinamo Zagreb alweer verschroeiend uithalen, dit keer in de eigen competitie.

Bayern had op zaterdag geen enkele probleem met Werder Bremen. Het werd 0-5 waardoor Der Rekordmeister alleen leider blijft in de Bundesliga met 12 punten.

Wie doet dit Bayern nog wat? Vincent Kompany werkt week na week de twijfels weg die er waren toen hij werd aangesteld bij de topclub.

Maar ondanks de stevige overwinning moest Kompany ook een enorme domper slikken. Hij zag een absolute sterkhouder uitvallen, nog voor de wedstrijd begonnen was.

Zo moest Manuel Neuer zijn opwarming staken. De doelman voelde iets aan zijn dijbeen, waardoor er besloten werd om hem niet op stellen. Het blijft afwachten of het uit voorzorg was, of er meer aan de hand is...