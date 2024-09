"De motivatie is hetzelfde": Yannick Carrasco binnenkort terug bij de Rode Duivels?

Yannick Carrasco maakt momenteel het mooie weer bij Al-Shabab in Saudi-Arabië. De Rode Duivel heeft nog steeds enorm veel motivatie om te presteren.

Yannick Carrasco was afwezig bij de laatste interlands van de Rode Duivels. Het is moeilijk te zeggen of de winger bij de volgende selectie van Domenico Tedesco zal zitten.

De Rode Duivel legt uit dat hij zijn motivatie niet verloren heeft in Saoedi-Arabië. "De motivatie is hetzelfde, maar de ideeën zijn anders. Ik hou van voetbal, ik hou ervan om te spelen, ik ben competitief, en dat zal altijd zo zijn in elk team waarin ik speel. Het was hetzelfde toen ik in China speelde. Ik wil altijd helpen, op en naast het veld, met mijn talent. Het is een heel mooie uitdaging", vertelde de Belg in de Portugese krant A Bola.

Maar wat is nu de echte bron van motivatie voor de voormalige speler van Atlético Madrid in het voetbal? "Wel, eigenlijk alles. Voetbal is mijn leven, afgezien van mijn familie, maar ik heb het geluk dat ik kan doen wat ik leuk vind. Mijn droom was om voetballer te worden, en ik ben erg blij dat ik dit beroep al vele jaren kan uitoefenen. Ik hoop dit nog vele jaren te kunnen blijven doen."

Yannick Carrasco heeft ook gesproken over zijn Portugese afkomst: "Portugal maakt deel uit van mijn verhaal. Ik denk dat iedereen weet dat mijn vader mij in de steek heeft gelaten toen ik jong was. Hij was Portugees, dus een deel van mijn bloed is Portugees. Nee, ik zie Portugal niet als lijden."