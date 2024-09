"Ik heb wat verbetering gezien, toch..." - Yari Verschaeren is hoopvol ondanks povere vertoning

Hebben we een radicaal andere RSCA gezien? Absoluut niet. Maar Yari Verschaeren benadrukte de vooruitgang die gezien is in een zeer moeilijke context.

Voor het eerst in lange tijd werd de naam van Yari Verschaeren gescandeerd door de RSC Anderlecht-fans bij zijn opkomst. "The Kid" speelde dan ook een van zijn beste wedstrijden van het seizoen en had dat belangrijke doelpunt kunnen scoren met iets meer geluk of precisie.

"Charleroi had slechts één grote kans met Heymans, en wij hadden, laten we zeggen, halve kansen... De laatste pass ontbrak, de laatste actie," betreurde Verschaeren na de wedstrijd. "Het klopt dat we al lang niet meer thuis konden winnen, maar we moeten geconcentreerd blijven en niet opgeven. Wat missen we de laatste tijd? Een vroeg doelpunt maken om de wedstrijd een andere wending te geven."

Het ontslag van Riemer? "Een beetje onverwacht"

De week van de club was bewogen met het ontslag van Brian Riemer, hoewel het niet compleet uit de lucht kwam vallen. "Het was een beetje onverwacht, maar als speler is dat het leven, iedereen bij de club heeft een dergelijke situatie eerder meegemaakt. Het voetbal gaat door," relativeert Yari Verschaeren.

David Hubert kon natuurlijk niet alles in een paar dagen veranderen. "Het waren vooral details, zijn idee was om de organisatie in stand te houden. Mijn rol is een beetje veranderd en ik kreeg meer mogelijkheden om dichter bij het doelgebied te zijn," verheugde de nummer 10 zich.

Verschaeren sluit dan ook optimistisch af: "Ik heb toch het gevoel dat er vandaag een kleine verbetering was ten opzichte van vorige week." Een basis om op voort te bouwen, voor de komst van een nieuwe coach op meer of minder korte termijn...