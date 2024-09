Pechvogel Standard wil zijn plek weer opeisen: "Gelukkig kon ik me alles herinneren, anders moest ik weer twee weken aan de kant"

De fysieke problemen van Ibe Hautekiet zijn nu achter de rug. Een maand geleden werd de 22-jarige verdediger getroffen door een hersenschudding, maar hij heeft zijn basisplaats weer teruggevonden tegen Union en is vastbesloten om deze te behouden.

Voor het eerst sinds 25 augustus en de thuiswedstrijd tegen Beerschot, en dankzij de afwezigheid van David Bates en Nathan Ngoy, stond Ibe Hautekiet in de basis en in de verdediging van de Rouches.

Die hersenschudding was niet van de poes. "Het is voorbij, ik ben blij. Het was een harde klap, ik heb een week in bed gelegen, enkel slapend. Ik heb nu acht of negen dagen getraind tijdens de pauze, dus het gaat goed."

"Ik herinner me alles, wat goed is. Als je iets vergeet, moet je verplicht twee weken thuis blijven. Ze hebben me een vijftigtal vragen gesteld, maar ik heb goed geantwoord," lachte de 22-jarige verdediger in gesprek met ons op vrijdagavond.

Ibe Hautekiet wil zijn plek in de verdediging van Standard heroveren en behouden

Aan het begin van het seizoen basisspeler, heeft Ibe Hautekiet meer een rol als invaller teruggevonden wanneer de gebruikelijke basiself beschikbaar zijn. De voormalige speler van Club NXT wist dat het moeilijk zou zijn om zijn plek te behouden, maar heeft zijn laatste woord nog niet gesproken.

"Er is veel kwaliteit in de verdediging. Vorige week speelden we goed tegen Dender, zonder mij in de basis. Er is concurrentie, dat is goed. Ik ben nooit zeker van een plek in de basis, maar dat geldt voor veel spelers. Ik doe mijn best om te vechten voor mijn plek. De coach spreekt weinig individueel, maar was duidelijk aan het begin van het seizoen. We zullen moeten vechten om te spelen," besloot Hautekiet, duidelijk bereid om dat te doen.