📷 Gespot in lederhosen: Vincent Kompany! "Ik ben een Belg. Natuurlijk drink ik bier!"

In München vindt momenteel het jaarlijkse Oktoberfest plaats. Naar aloude gewoonte duiken ook de spelers van Bayern München op in het feestgedruis. Ook gespot in lederhosen: Vincent Kompany!

De riem mag er (heel even) af. Na een uitstekende start van het seizoen mogen de spelers en sportieve staf van Bayern München ontspannen.

Op het jaarlijkse Oktoberfest laven de pionnen van Der Rekordmeister zich dan ook aan bier. Al zullen er minder liters geslurpt worden dan bij de andere bezoekers.

"Traditie is belangrijk", aldus The Prince in de Duitse media. "Ik vind het dan ook belangrijk dat we hier aanwezig zijn."

Kompany is overigens niet van plan om zijn spelers met argusogen te volgen. "Ze hebben toestemming om bier te drinken. (lacht) Ik ga dat zelf ook doen. Ik ben een Belg, hé!"

TRADICIÓN ÚNICA 🍺🍺🍻 || Disfrutaron de un momento ameno



Jugadores del Bayern ❤️🤍 visitaron hoy el Oktoberfest, que comenzó oficialmente el 21 de septiembre.



Como es tradición, los deportistas del Bayern siempre se alojan en la tienda “Käfer”



pic.twitter.com/ltnt2ryWzi — Ecuagol (@ECUAGOL) September 22, 2024

Bayern München is het seizoen perfect gestart met twaalf punten uit vier wedstrijden. Komend weekend staat de topper tegen landskampioen Bayer 04 Leverkusen op het programma.