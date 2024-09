🎥 Thibaut Courtois komt met heel mooi gebaar nadat hij nieuws over aartsvijand verneemt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thibaut Courtois heeft zijn steun uitgesproken aan Marc-André Ter Stegen. De doelman van aartsvijand FC Barcelona raakte zwaar geblesseerd.

FC Barcelona won zondag voor de zesde keer op rij in de Spaanse competitie door Villarreal met 1-5 te kloppen, maar zag wel doelman Marc-André Ter Stegen met een zware blessure uitvallen.

Op sociale media kwam Thibaut Courtois, voor wie FC Barcelona de aartsvijand is, alvast met de nodige steunbetuigingen aan zijn collega. Een heel mooi gebaar.

Ter Stegen zal vermoedelijk voor lange tijd uit zijn met een zware knieblessure. Hij kermde het uit van de pijn toen hij slecht neerkwam. De beelden van die actie kan je hieronder bekijken. Opgelet, dit is niet voor gevoelige kijkers.

“Het deed me veel pijn om je zo het veld te zien verlaten”, aldus de keeper op X. “Ik hoop dat je snel kunt herstellen en dat we je snel weer in doel zien.”

Het is afwachten op de nodige onderzoeken om de juiste diagnose en de bijbehorende tijd van afwezigheid van de Duitse doelman te kennen.

Siento la lesión @mterstegen1 , me dolió mucho verte salir así del campo. Espero que puedas recuperarte pronto y volvamos a verte en la portería. pic.twitter.com/4u72LkjnnH — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) September 22, 2024