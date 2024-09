David Hubert waarschuwt Europa League-tegenstander Ferencvaros al even: "Ik heb wat spionnen, we zijn heel goed voorbereid"

David Hubert heeft Ferencvaros goed geanalyseerd. De Hongaren komen deze woensdag naar het Lotto Park voor de eerste speeldag van de Europa League. Hij kon rekenen op advies van enkele vrienden.

Anderlecht is best op zijn hoede voor Ferencvaros, de kampioen van Hongarije en ongeslagen in de competitie op het moment van hun bezoek aan het Lotto Park. De club uit Boedapest is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.

"Het is een goed team. Ze hebben heel wat verschillende profielen: een ervaren doelman, snelheid aan de zijkanten, een sterke spits voorin, een Hongaarse international", begint David Hubert, waarbij hij Barnabas Varga aanhaalt, met 3 goals in 5 wedstrijden dit seizoen en 16 caps (7 goals) voor Hongarije.

Natuurlijk zijn Ferencvaros en de Hongaarse competitie niet erg bekend in België - ook al stond KRC Genk vorig seizoen tweemaal tegenover de Hongaarse kampioen in de Conference League. Het is ook grotendeels door Genk dat David Hubert wat info heeft kunnen winnen over de tegenstanders. Niet het Genk van vandaag echter.

Tözsér, Kötels en Mercier om te hulp te schieten

"Gelukkig heb ik veel Hongaarse vrienden," glimlacht de interim-trainer van RSC Anderlecht. "Ik heb met verschillende Hongaarse spelers bij Genk gespeeld: Balázs Tóth, Daniel Tözsér en Laszlo Köteles hebben me goed geholpen. En Xavier Mercier, met wie ik bij OHL heb gespeeld, heeft bij Ferencvaros gespeeld. Dus ik had wat spionnen (glimlach)."

Hubert heeft ook alle beschikbare beelden gebruikt. "We hebben hun laatste 4 wedstrijden bekeken. Dus we zijn eigenlijk heel goed voorbereid", waarschuwt hij de tegenstander al even met een glimlach gericht op de Hongaarse journalisten die hem interviewen.