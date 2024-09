Pijnlijke statistiek bij Anderlecht dat "inzet op de jeugd": "Stellen de op één na oudste ploeg op"

Anderlecht heeft altijd spelers uit Neerpede laten doorvloeien naar het eerste elftal. Maar op dit moment is er eigenlijk niemand uit de jeugd bijgekomen. Het verdienmodel staat daardoor ook onder druk, ziet Hein Vanhaezebrouck.

In de huidige kern staat Tristan Degreef het kortst bij een doorbraak, maar hij krijgt slechts met mondjesmaat minuten. “Als je kijkt naar de kern van dit jaar, moet je vaststellen dat er nauwelijks nieuwe jongeren zijn. Anderlecht zet in op jongeren uit Neerpede?", vraagt Vanhaezebrouck zich af in Het Nieuwsblad.

Jongens als Amuzu, Verschaeren, Sardella en Leoni komen dan wel uit de jeugd, maar zijn eigenlijk al anciens. "Dat zijn geen ‘jongeren’ meer. Sterker nog, Anderlecht stelt, gemiddeld genomen, de op een na oudste ploeg van het land op, na Antwerp."

De grote talenten zijn er niet meer te vinden. "Is de bron van Neerpede opgedroogd? Verliezen ze niet te veel jeugdspelers, voor ze doorbreken, zoals Noah Sadiki? Toen Kompany kwam, werd gezegd dat er op de eigen jeugd werd gebouwd."

Intussen is er een andere weg ingeslagen. Schmeichel, Chadli, Vertonghen, Foket, Refaelov, Slimani, Nasri... Allemaal oudere spelers met een stevig loon en geen doorverkoopwaarde. Vertonghen is een superspeler, Hazard ook, maar wat is het profijt als ze lang out zijn? Ondertussen werden er veel transfers gerateerd, genre Bubacarr Sanneh, Michel Vlap,... "

"Terwijl er sinds de overname van de club in 2018 al meer dan honderd miljoen verdiend is aan transfers van eigen jeugdspelers. Dat is pure winst. Dat is veel meer dan er geld werd verdiend aan niet-jeugdspelers."