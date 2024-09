Vanhaezebrouck breekt beleid van Jesper Fredberg tot op de grond toe af: "Club Brugge en Union hebben de helft"

Anderlecht, dat is weeral de ploeg waar het meeste inkt over vloeit. Meestal is het zoeken naar de schuldigen voor de malaise. Brian Riemer werd aan de deur gezet, maar de kritiek op Jesper Fredberg klinkt steeds luider. Ook bij Hein Vanhaezebrouck.

Vanhaezebrouck maakt in zijn analyse de samenstelling van de kern met de grond gelijk. “De kern is te eenzijdig samengesteld en bevat hiaten. In het middenveld heeft Anderlecht te gelijkaardige types", aldus Hein in Het Nieuwsblad.

Er is geen stabiliteit en geen offensief vermogen. "Een echte zes mis ik nog altijd. Rits, Dendoncker: voor mij zijn dat geen puur verdedigende middenvelders. Net als Leoni. Maar mannen die gevaarlijk in de box komen, zoals Gandelman bij AA Gent, Vanaken en Vetlesen bij Club Brugge, Heymans van Charleroi, Chery bij Antwerp, heeft Anderlecht evenmin."

En zo moet Dolberg vechten tegen de bierkaai. Hij staat op een eiland. "Offensief had er dus wel nog iets bij gemogen, want bij Luis Vazquez heb ik veel vraagtekens. Een extra doelman is er evenmin, ook omdat Coosemans zich uitstekend profileerde. Hij is zelfs de belangrijkste speler bij Anderlecht.”

Een conclusie die niet al te positief is. “In de ranking van aantal schoten dat tegenstanders krijgen, staat Anderlecht op de tweede plaats, na KV Mechelen. Anderlecht telt meer schoten tegen - 120 stuks - dan Beerschot."

"Onvoorstelbaar. Club Brugge en Union tellen er 65. Dat is de helft. Wat aanvallende cijfers betreft, staat Anderlecht in de middenmoot, maar defensief kunnen ze toch nog winst boeken. Zeker in duels. Daarin staan ze onderaan.”