"Anderhalf jaar geleden was ik bijna dood": Branko Strupar zegt hoe het met hem gaat na hartstilstand

Branko Strupar kreeg begin februari vorig jaar een hartstilstand in Zagreb. Hij liet zich ondertussen in ons land opereren.

De hartstilstand van Branko Strupar gebeurde in Zagreb. Omdat hij bleef last hebben van hartritmestoornissen liet hij zich in Genk, zijn eerste grote liefde, opereren.

“Het was alsof ik opnieuw geboren werd”, zegt Strupar aan Het Belang van Limburg. “Bloed op het hart was de grote boosdoener. Na mijn operatie in Genk voelde ik mij veel beter.”

In Kroatië onderhoudt hij het contact met de cardiologen in Genk. Ze weten perfect wat hij er allemaal doet. “Met mij gaat het op dit moment goed. Niet ideaal, maar goed”, klinkt het over zijn huidige toestand.

Door de medicijnen die hij moet nemen kampt Strupar met spierproblemen. “Die medicijnen mogen dan wel goed zijn voor het hart, voor het lichaam zijn ze dat niet. Voor de rest ben ik voorzichtig.”

Ondertussen kan hij al rustig weer wat sporten en daar is hij heel blij mee. “Anderhalf jaar geleden was ik bijna dood. Nu ben ik oké. We bekijken het positief. Never give up. Ik heb alleen schrik om zoiets nog eens mee te maken. Maar daar mag je niet te veel over nadenken. Anders word je ziek, en krijg je andere problemen.”