Fenerbahçe-coach José Mourinho komt al met waarschuwing voor Union SG

Union SG neemt het donderdag op tegen Fenerbahçe in de Europa League. De Turkse club heeft nog wat recht te zetten na de verloren topper tegen Galatasaray van zaterdag (1-3).

De club waar José Mourinho coach is heeft nog wat recht te zetten. Afgelopen zaterdag werd de topper tegen Galatasaray met 1-3 verloren.

"Ik ga geen heel andere ploeg opstellen morgen", begint Mourinho volgens Het Laatste Nieuws. "Roteren om te roteren doe ik niet, ik kies voor de ploeg die het meeste kans maakt om te winnen. "

Hij waarschuwt Union al even dat zijn ploeg heel goed is voorbereid. "We hebben Union bestudeerd en gisteren veel zaken geprobeerd op het veld, heel tactisch. Union speelt met drie of vijf achterin, en daarom zal Kahveci al zeker spelen."

"Zijn kwaliteiten zijn tegen zo'n systeem belangrijk. Er zullen zo'n twee of drie spelers in de ploeg komen tegenover vorige match", besluit Mourinho.