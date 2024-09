Komt het nog goed met Anderlecht? Hein Vanhaezebrouck haalt zijn profetische woorden weer boven

RSC Anderlecht zit opnieuw in de hoek waar de klappen vallen. Brian Riemer werd vorige week ontslagen.

Ook al staat RSC Anderlecht op een gedeelde tweede plaats in de Jupiler Pro League en verloor het vorige week dinsdag pas als laatste ploeg voor het eerst in de competitie, toch was dat voldoende om Brian Riemer te ontslaan.

Bij de fans leeft nog steeds het gevoel dat hij de landstitel vorig seizoen aan Club Brugge cadeau gedaan heeft. Dit seizoen pakte hij weer de punten, maar werd hem verweten dat hij geen aantrekkelijk voetbal bracht.

Toch is er meer dan dat aan de hand, vindt Hein Vanhaezebrouck. In zes jaar tijd zijn er maar liefst tien trainers gepasseerd in het Lotto Park.

“Dat heeft geresulteerd in nul titels en nul bekers, en zelfs een paar keer geen Europees voetbal. In de zeventien jaar ervoor had Anderlecht slechts zeven trainers en werd het tien keer kampioen en pakte het een beker”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Geen stabiliteit dus, al zeker niet in de lijn die men wil volgen. Vanhaezebrouck heeft dan ook zijn twijfels of het nog snel goed zal komen met Anderlecht. Zes jaar geleden werd hij ontslagen bij Anderlecht, toen door Michael Verschueren.

“Ik zei hem dat Anderlecht voor een lange periode van instabiliteit stond. Profetische woorden waren dat. Zelfs een stunttransfer als Kompany heeft daar niets aan kunnen veranderen. Als ik zie hoe er met mensen wordt omgesprongen op Anderlecht, dan vraag ik me af wanneer die stabiliteit ooit zal komen.”