David Hubert, de trainer die bij de spelers al in de bovenste schuif ligt: toonde al straffe flexibiliteit met... niet-wissel

David Hubert maakt een heel goeie indruk in zijn eerste week als hoofdcoach ad interim. De 36-jarige trainer, die amper ervaring heeft, legt zijn eigen accenten en die doen de ploeg duidelijk deugd. Achteraf komt hij ook niet aandraven met euforische uitspraken, maar benadrukt hij de werkpunten.

Maar Hubert zijn coaching lijkt toch wel een verademing te zijn voor de spelers. De ex-speler van onder meer Genk, Gent en de Futures staat niet aan de zijlijn te schreeuwen, maar geeft wel voordurend aanwijzingen.

Als het spel stilligt, neemt hij ook spelers apart om bij te sturen. Zo sprak hij bij een verzorging met Nilson Angulo om de Ecuadoraan diets te maken dat hij niet te veel naar binnen moest komen, maar het veld breed moest houden door aan zijn lijn geplakt te blijven.

Even later profiteerde Stroeykens daarvan om de voorzet voor de eerste goal te geven. De kans dat Hubert mag aanblijven na de winterstop is klein, maar Anderlecht ziet iets in hem en wil hem zeker de komende jaren aan boord houden om hem door te laten groeien.

Net voor die eerste goal was er trouwens een opvallend moment. Ashimeru, Vazquez en Leoni stonden klaar om in te vallen, maar toen Verschaeren scoorde, stuurde hij hen meteen weer naar de bank. Tactisch en menselijk goed gezien, want zij stonden klaar om Verschaeren en Edozie te vervangen.

Verschaeren was op dat moment de beste man op het veld, maar hij wou hem sparen voor Dender. "(lacht) Ik ga niet zeggen voor wie ze klaar stonden, maar jullie kunnen dat zelf wel raden", zei hij met een grijns. "Maar de dynamiek zat ineens goed en even later konden we die tweede scoren."

Verschaeren zou uiteindelijk de match uitspelen. Het toont aan dat Hubert flexibel is. Hij reageert op het moment en gaat ook niet altijd voor één-op-één-wissels. "Dat we Amuzu weer gaan moeten missen? Dan zullen we moeten aanpassen met de spelers die wel beschikbaar zijn. Anders Dreyer zal ons weer iets anders geven."