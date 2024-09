Ferencvaros-coach Pascal Jansen is streng na nederlaag tegen Anderlecht: "Hadden absoluut niet mogen verliezen"

Ferencvaros-coach Pascal Jansen schakelde Anderlecht twee jaar geleden uit in de kwartfinale van de Conference League met AZ Alkmaar. Dit keer, met de Hongaarse kampioen, kon hij niet winnen van paars-wit.

Anderlecht weet weer wat winnen is. De Brusselaars konden hun Europese campagne beginnen met een overwinning in eigen huis tegen Ferencvaros.

Zo zijn de eerste drie punten binnen in de Europa League. Ferencvaros-coach Pascal Jansen gaf zijn analyse van de wedstrijd. "De twee ploegen waren het grootste deel van de wedstrijd van vergelijkbaar niveau", begon hij.

"Er waren kansen aan beide kanten. In de rust heb ik tegen mijn spelers gezegd dat ze nog meer druk moesten zetten en op zoek moesten gaan naar dat eerste doelpunt. We vonden zelden de open ruimtes, maar we werden zeker niet gedomineerd."

"We hadden de controle en gaven weinig weg, maar na een uur spelen ging alles mis. We maakten twee fouten vlak na elkaar en incasseerden twee tegendoelpunten", gaat hij verder.

David Hubert besloot mo vol voor de aanval te gaan en stelde Amuzu en Edozie op. "Ze speelden met twee echte vleugelspelers. Dat was misschien wel het meest verrassende, want dat was de vorige wedstrijden niet het geval geweest", merkt Jansen nog op. "Maar daar reageerden we goed op. We zaten op hun niveau. We hadden vanavond absoluut niet mogen verliezen", besluit hij.