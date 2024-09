Kasper Dolberg ziet voor hem persoonlijk een groot verschil met onder Riemer

Kasper Dolberg had sinds 10 augustus niet meer gescoord en zelfs al zie je het niet aan de Deense spits, dat weegt op hem. Vooral het feit dat hij meestal een hele wedstrijd lang zat te wroeten om geen enkele deftige bal te krijgen. David Hubert zag zijn problemen.

Tegen Ferencvaros posteerde Hubert zowel Verschaeren als Stroeykens dichter in zijn buurt en zorgde hij voor twee echte wingers waardoor er voorzetten kwamen. Dolberg zag zo toch al heel wat meer ballen in de zestien.

"Het voelt goed, ook omdat we vanavond goed hebben gespeeld. We waren het beste team," verheugt de Deense aanvaller zich. "In de eerste 25 minuten waren we echt de betere ploeg in deze wedstrijd."

Anderlecht had niet meer gewonnen sinds... hun laatste Europese wedstrijd (2-0 tegen Dinamo Minsk), eind augustus. Dus de eerste overwinning in september. "Het was lang geleden dat we een wedstrijd hadden gewonnen," geeft Dolberg toe. "Een nieuwe start? Noem het zoals je wilt (glimlach). We moesten beginnen met winnen en dat hebben we gedaan, dat is het belangrijkste."

Tegen Ferencvaros voelden we een iets vloeiender Anderlecht aanvallend, ondanks een zeer slechte veldconditie op sommige plaatsen. Kasper Dolberg leek minder alleen op zijn eiland. "Ik heb een goed gevoel over wat we aan het opbouwen zijn. We vinden elkaar wat meer, we staan wat dichter bij elkaar", beoordeelt hij. "Dat vergemakkelijkt ook de combinaties op het middenveld."

En zelfs al was het maar vanaf de strafschopstip, Dolberg heeft eindelijk weer het net gevonden, voor het eerst sinds 10 augustus. "Het is lang geleden, dat kun je wel zeggen", zei de doelpuntenmaker. "Het is moeilijk om uit te leggen waarom. We creëerden niet genoeg kansen, we misten efficiëntie... Het is voor mij gemakkelijker als we dichter bij elkaar staan, en dat was vandaag het geval", benadrukte hij vervolgens.

Toch wel opvallend na het ontslag van zijn landgenoot. Over één zaak was hij wel niet tevreden: het veld. "Het is nog erger als je erop staat. Het is erger dan het lijkt", zuchtte Dolberg. "Natuurlijk is het moeilijk om op zo'n veld te spelen." Een understatement voor een artiest zoals de Deense aanvaller.