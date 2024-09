🎥 Mika Godts scoort zijn eerste carrièredubbel in de Europa League: de Rode Duivel heeft bijna Kasper Dolberg van de troon gestoten

Mika Godts stond in de basis bij Ajax Amsterdam in de wedstrijd tegen Besiktas, vanavond. De jonge Belgische vleugelspeler maakte opnieuw indruk en scoorde twee doelpunten.

Slechts enkele minuten na de wedstrijd van Union Saint-Gilloise tegen Fenerbahçe, begonnen andere Europa League-wedstrijden op donderdag om 21.00 uur.

Een van die wedstrijden was de uitwedstrijd van Besiktas op het veld van Ajax Amsterdam, met de jonge Belg Mika Godts in de basis als linkervleugelspeler. De 19-jarige Belg maakte opnieuw een sterke indruk.

In de tweede helft maakte hij zijn allereerste Europese competitiedubbel compleet en hij heeft bijna een record gebroken dat in handen was van... Kasper Dolberg.

Mika Godts, maker van een dubbel, bijna Kasper Dolberg voorbij bij Ajax

Hij is nu de jongste niet-Nederlandse speler die een doelpunt heeft gescoord in een belangrijke Europese competitie voor Ajax Amsterdam. Mika Godts maakte deze dubbel op 19-jarige leeftijd en 111 dagen, Dolberg was 19 jaar en 28 dagen oud toen hij scoorde, in november 2016, tegen Celta Vigo, met een assist van dezelfde Bertrand Traoré die Mika Godts bediende voor de 2-0, donderdagavond na 51 minuten.

Het tweede doelpunt van Mika Godts kwam later, bijna het laatste kwartier van de wedstrijd in. Opnieuw een overtuigende prestatie van de jonge Rode Duivel, die dit keer ook statistisch goed presteerde.