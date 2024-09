Waarom krijgt Timothy Castagne geen kansen meer bij Fulham in de Premier League?

Timothy Castagne bevindt zich momenteel in een van de moeilijkste periodes van zijn carrière. De Rode Duivel heeft dit seizoen slechts 180 minuten gespeeld in alle competities met Fulham. Hij heeft zelfs nog geen speeltijd gehad in de Premier League.

Maar waarom speelt de Rode Duivel niet? Het lijkt te maken te hebben met het spelsysteem dat niet bij zijn profiel past. Dit seizoen geeft Marco Silva de voorkeur aan een asymmetrische opstelling om Antonee Robinson aan de linkerkant meer ruimte te geven. Een sleutelaspect van deze strategie is te kunnen rekenen op een sterke en betrouwbare rechtsback in de verdediging, een rol die Kenny Tete perfect vervult.

De verdediger heeft daarom slechts twee wedstrijden gespeeld dit seizoen, in de Carabao Cup. Hij werd zelfs uitgeschakeld met zijn team na een strafschoppenserie tegen Preston die eindeloos leek. De Belgische speler miste de 17e strafschop van Fulham, waarna de uitschakeling volgde.

De toekomst van Castagne?

Het is moeilijk te zeggen op dit moment of Castagne binnenkort weer speeltijd zal krijgen, maar het lijkt onwaarschijnlijk, aangezien de club goed presteert. Fulham heeft namelijk de laatste twee Premier League-wedstrijden gewonnen: tegen Newcastle en Nottingham Forest.

Ondanks zijn gebrek aan speeltijd, zal hij waarschijnlijk toch op de komende lijst van Domenico Tedesco staan om Frankrijk en Italië te confronteren.