Grote zorgen om niveau van één belangrijke pion bij Club Brugge: "Ofwel gebruik je hem anders ofwel haal je hem naar de bank"

Club Brugge speelde vrijdag al gelijk tegen Charleroi. Zeker de prestatie maakt dat blauw-zwart niet met een gerust hart naar Sturm Graz kan afreizen. Te veel jongens bleven immers onder hun beste niveau.

Met een nederlaag tegen Gent en een gelijkspel tegen Charleroi naar een belangrijke Champions League-match trekken, is niet meteen de beste voorbereiding te noemen. Want ook het spelniveau baarde Marc Degryse zorgen.

"Club mag blij zijn dat Simon Mignolet - die toch al eens links en rechts wat gemompel mag horen - twee uitstekende ballen pakt. Onze vriend Skov Olsen nam nog eens een snipperdag — kan gebeuren, hé —, maar ook Onyedika, Ordonez en De Cuyper maakten alweer geen goede beurt", zegt de analist in HLN.

Rode Duivel De Cuyper begint volgens Degryse een probleemgeval te worden. "Het beeld van De Cuyper was dat van de voorbije wedstrijden. Ik geef hem nog respijt in Sturm Graz, omdat die wedstrijd té belangrijk is om dan ingrijpende veranderingen te doen, maar als hij zich woensdag niet kan herpakken, vind ik dat Hayen moet ingrijpen."

Voor Degryse is de linksback een cruciale pion in de opbouw, maar hij rendeert momenteel niet. Hayen heeft volgens hem twee opties als het niet beter wordt.

"Ofwel gebruik je dan De Cuyper op een andere manier - als wingback in een driemansdefensie -, of je haalt hem naar de bank en je behoudt het systeem. Sabbe is een alternatief, of je brengt Seys naar links en je dropt Siquet, al is dat defensief ook geen zekerheid."