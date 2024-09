Serge Gumienny heeft zeer duidelijke mening over rode kaart van Onyedika

Raphael Onyedika kreeg vrijdagavond een rode kaart nadat hij wild doorging op Guiagon. Volgens Serge Gumienny een zeer strenge rode kaart.

Club Brugge kon vrijdagavond op het nippertje gelijkspelen tegen Charleroi. De Carolo's stevenden af op een overwinning tegen de landskampioen, maar Hans Vanaken maakte in het absolute slot nog gelijk.

Blauw-zwart had het zeker niet gemakkelijk tegen Charleroi. Het feit dat ze een deel van de wedstrijd met tien moesten spelen heeft ook niet geholpen.

Raphael Onyedika kreeg rood nadat hij doorging op Guiagon. Serge Gumienny heeft er een zeer duidelijk mening over. "In de wedstrijd tussen Charleroi en Club Brugge zag ik vrijdagavond een te strenge rode kaart voor Onyedika", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Zijn been was misschien wel gestrekt, maar de impact van het contact was te licht om daar rood voor te trekken. De VAR (Michiel Allaerts, n.v.d.r.) had de scheidsrechter daar altijd moeten corrigeren. Dat zal Paul (Allaerts, n.v.d.r.) zijn zoon ook wel hebben meegegeven als goede raad voor in de toekomst."