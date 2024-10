Engelse media zijn zeker van ontslag van Erik ten Hag. Dit heeft de coach van Manchester United er zelf over te zeggen

Manchester United kreeg afgelopen weekend in het eigen Old Trafford een 0-3 om de oren van Tottenham Hotspur. Kan Erik ten Hag nog aanblijven als coach? De coach kent inmiddels zelf het antwoord.

In de Engelse media werd het doodvonnis van Erik ten Hag al beschreven. De stoel van de Nederlandse coach is effectief aan het wankelen, maar zo'n vaart zal het voorlopig niet nemen.

Al heeft ten Hag wel een duidelijk ultimatum opgelegd gekregen. De oefenmeester moét de komende twee wedstrijden - en met FC Porto en Aston Villa zijn dat niet meteen Janneke en Mieke - winnen.

© photonews

Zelf blijft de Nederlander rustig onder alle heisa. Meer zelfs: ten Hag lijkt zich op dit moment geen zorgen te maken over zijn toekomst als coach van The Red Devils.

"In het tussenseizoen heb ik met het management een heldere evaluatie gemaakt", aldus de Nederlander. "We hebben toen samen besloten om door te gaan. Ook toen wisten we al dat het tijd zou kosten om te komen waar we willen staan. We zitten dus allemaal op dezelfde golflengte."

Maakt Manchester United opnieuw een verloren seizoen door?

Ondertussen dreigt voor Manchester United opnieuw een verloren seizoen in de Premier League. De (voormalige) grootmacht kampeert in de middenmoot met amper zeven punten uit zes wedstrijden.