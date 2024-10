Situatie zelfs erger dan gedacht: Belgische profclub kan komend weekend zijn laatste match spelen

Deinze, dat is op sterven na dood. Dat zeggen wij niet alleen, dat valt ook te horen bij insiders. De situatie is zelfs erger - als dat mogelijk is - dan gedacht. Volgende week zou het zelfs al gedaan kunnen zijn.

KMSK Deinze bevindt zich in financiële problemen nadat hoofdaandeelhouder ACA Football Partners heeft besloten om alle betalingen te stoppen. Hierdoor zijn er directe maatregelen nodig, waaronder het inleveren van de auto's van de spelers en het schrappen van het ontbijt op de club. Deze beslissing brengt de club in een kritieke situatie, terwijl CEO Akihisa Iizuka opstapt en directeur van de jeugdacademie, Wouter Artz, zijn taken neerlegt, maar betrokken blijft bij de A-ploeg. De club staat voor grote uitdagingen, waaronder een tijdelijk transferverbod opgelegd door de licentiecommissie van de voetbalbond vanwege achterstallige betalingen. Hierdoor mag Deinze ook twee U21-spelers minder opnemen in de kern. Ondanks de financiële moeilijkheden staat Deinze na zes speeldagen op de vijfde plaats in de Challenger Pro League. Voorafgaand aan het seizoen droomde de club nog van promotie naar 1A, maar de toekomst hangt nu af van mogelijke investeerders waarmee gesprekken lopen om de club te redden. Als daar snel niks uitkomt, wordt de situatie zelfs onhoudbaar en is er reden om aan te nemen dat de club volgende week zelfs al het bijltje er moet bij neerleggen. Er is immers geen werkingsbudget meer. De dagelijkse werking wordt zo onmogelijk. Binnen de club klinkt het dat het niet vijf voor, maar wel vijf na twaalf is. Het faillissement lonkt om de hoek. Of dit nog goed komt? Moeilijk!