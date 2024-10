Bij Union SG weten ze dat er maar beter gewonnen wordt: "We hebben deze zege zeker nodig"

Union SG neemt het donderdag thuis op tegen Bodo/Glimt, de Noorse landskampioen. Mathias Rasmussen blikte al even vooruit.

Union SG kon niet op de gehoopte manier beginnen aan zijn Europa League-campagne dit seizoen. Er werd een goede wedstrijd gespeeld tegen Fenerbahçe, maar de Brusselaars verloren nog met 2-1.

Deze week krijgen ze wel een nieuwe kans tegen Bodo/Glimt, de Noorse landskampioen. Makkelijk zal het niet worden, weer Mathias Rasmussen. Voor hij naar Union trok speelde hij in Noorwegen al enkele keren tegen de club.

"Van één wedstrijd weet ik nog dat het heel koud was. Het is een team dat vooral in eigen huis erg sterk is. Hun sterkte is het collectief. Ze spelen 4-3-3 met offensieve fullbacks, ze bouwen op van achteruit, met wingers die hoog staan op de flanken", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

De middenvelder weet dat Union maar best wint van de Noren. "Als we morgen niet winnen van Bodo/Glimt is het niet gedaan, maar we hebben deze zege zeker nodig."

Er volgen nog heel wat sterke tegenstanders, zowel thuis als op verplaatsing. "Thuis willen wij gewoon onze wedstrijd winnen", besluit Rasmussen.