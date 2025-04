Ook bij Club Brugge zijn het niet allemaal schoten in de roos: floptransfer van 6 miljoen mag/moet vertrekken

Club Brugge heeft de voorbije jaren een hoop toptransfers gedaan die voor veld geld verkocht werden of verkocht zullen worden. Maar ook bij blauw-zwart kunnen het niet allemaal 'bullseyes' zijn. Voor Michal Skoras bijvoorbeeld wordt er nu al een oplossing gezocht.

Toen Club Brugge een back up en mogelijke vervanger zocht voor Andreas Skov Olsen kwamen ze uit bij Michal Skoras. Die speelde op dat moment alles kapot bij Lech Poznan en ook in Europa liet hij zich opmerken met goals en assists.

Zelfs Jutgla krijgt de voorkeur op de flank

Club wist dat de rechtsbuiten een aanpassingsperiode nodig ging hebben, maar uiteindelijk bleek dat hij nooit het niveau kon bereiken dat ze van hem verwachtten. Nochtans betaalden ze zes miljoen euro voor hem, het derde hoogste bedrag dat Poznan ooit voor een speler binnenreef.

Het is ook niet allemaal kommer en kwel geweest bij Club voor Skoras. Vorig seizoen speelde hij bijvoorbeeld nog een belangrijke rol in de play-offs, toen Skov Olsen niet altijd even fit was. Hij kreeg heel veel minuten van Nicky Hayen, maar dat is dit seizoen wel anders.

Deels door de ontbolstering van Chemsdine Talbi natuurlijk, maar zelfs als die er niet is, geeft Hayen momenteel de voorkeur aan centrumspits Jutgla op de flank. Skoras krijgt slechts enkele minuten, tegen Anderlecht zelfs geen. Na Nieuwjaar stond hij in de competitie nog maar 247 minuten op het veld, zonder goals en zonder assists.

Nog drie miljoen waard

Bij Club hebben ze de harde rekening al gemaakt: Skoras geraakt niet op het niveau dat ze verwachten van een winger. Club wil jaar na jaar de kwaliteit in hun kern verhogen en de 25-jarige Pool lijkt geen toekomst meer te hebben in Jan Breydel.

Het is de vraag hoeveel van hun 6 miljoen euro ze zullen kunnen recupereren. Skoras is immers één van de weinige Club-spelers die zijn marktwaarde zag kelderen. Van zes naar drie miljoen. Zijn contract loopt nog tot 2027, maar Club wil hem deze zomer al verkopen.