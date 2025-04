KAA Gent krijgt slecht nieuws te horen, wat heel goed is voor Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sinds het faillissement van KMSK Deinze, wordt de Dakota Arena opgeëist door Anderlecht, waar hun U23-team speelt. Terwijl Jong Gent ook het veld voor volgend seizoen wou, zou er een definitieve beslissing zijn genomen.

De RSCA Futures zijn het seizoen begonnen in het Koning Boudewijnstadion, maar zijn halverwege verhuisd. Na het faillissement van KMSK Deinze werd de Dakota Arena, met een capaciteit van 8.000 personen, ingeschakeld.

Het U23-team van Anderlecht maakt dus dit seizoen gebruik van de faciliteiten, maar er deed zich bijna een groot probleem voor. Jong Gent, het U23-team van KAA Gent, zal promoveren naar de Challenger Pro League en ook de Buffalos eisten de Dakota Arena in Deinze op.

Ondanks Jong Gent zullen de RSCA Futures nog steeds in Deinze spelen

Jong Gent speelt momenteel in de faciliteiten van Racing Gent, die niet voldoen aan de normen voor de Challenger Pro League. De club is daarom in onderhandeling getreden met de stad Deinze.

Volgens Het Laatste Nieuws zou de stad haar definitieve keuze hebben gemaakt, en deze zou in het voordeel van Anderlecht zijn, aangezien de club een formeel akkoord zou hebben bereikt met de stad Deinze voor de verlenging van het huurcontract.

Hoewel het akkoord nog helemaal goedgekeurd moet worden, wordt deze stap volgens HLN slechts als een formaliteit beschouwd. Jong Gent zal dus verder moeten zoeken.