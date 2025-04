Felice Mazzu kan het niet aanzien en schiet uit zijn krammen: spelers en clubleiding zien het van dichtbij gebeuren

STVV ontvangt zondag KV Kortrijk. Als STVV wint, kan de ploeg de degradatie van Kortrijk bijna zeker maken.

Trainer Felice Mazzu legde vandaag volgens Het Belang van Limburg de focus op het verbeteren van de wedstrijdvormen en het afwerken op doel. De coach heeft een fitte en volledige selectie, behalve Didier Lamkel Ze en Zinnedine Belaïd, die nog apart trainen.

Rein Van Helden keert terug na zijn schorsing en is weer beschikbaar voor de clash tegen KVK. Ook Isaias Delpupo traint weer mee met de A-kern.

Felice Mazzu zorgt ervoor dat zijn spelers scherp blijven. Tijdens een oefenwedstrijd, waarbij het witte team veel doelpunten tegen kreeg, raakte Mazzu zichtbaar geïrriteerd.

"We spelen play-downs en jullie verliezen zes-nul in een oefenwedstrijd van tien minuten, vinden jullie dat normaal?", zei de coach volgens de Limburgse krant boos. Voor de spelers is het duidelijk: alleen de drie punten volstaan op Stayen.

De spanning rond de wedstrijd is niet alleen te merken bij trainer Mazzu, maar ook bij de clubleiding. CEO Takayuki Tateishi en sportief verantwoordelijke Andre Pinto waren aanwezig bij de training.