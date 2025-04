🎥 Yannick Carrasco maakt comeback en doet dan iets heel opvallends in de mixed-zone

Yannick Carrasco werd met Al-Shabab in de halve finale van de Saudi King's Cup in de blessuretijd verslagen door Al-Ittihad. Na de wedstrijd pakte de Rode Duivel zijn gsm erbij om de pers te tonen waar de arbitrage de mist in ging.

Yannick Carrasco had sinds eind november geen enkele wedstrijd meer gespeeld bij Al-Shabab. De Rode Duivel had lange tijd last van pijn aan zijn rechterbeen, voordat hij zijn tweede kind verwelkomde met ex-Miss België, Noémie Happart. Dinsdagavond maakte de winger zijn grote rentree op het veld tijdens de halve finale van de King's Cup op het veld van Al-Ittihad, de huidige leider in de Saoedische competitie. Vanaf het eerste fluitsignaal stond Yannick Carrasco op het veld tegen namen als Karim Benzema, N'Golo Kanté, Moussa Diaby en Fabinho. Hij zag de voormalige Liverpool-middenvelder de score openen vanaf de stip, voordat zijn teamgenoot Cristian Guanca twee doelpunten maakte in drie minuten, kort na het uur, om Al-Shabab op voorsprong te zetten. Carrasco gaf trouwens de assist bij het tweede doelpunt. Terwijl het ticket naar de finale richting Carrasco en zijn ploegmaats leek te gaan, scoorde Al-Ittihad twee doelpunten in blessuretijd, met een brace van Danilo Pereira, de voormalige middenvelder van Porto en PSG. Hierdoor heeft Al-Ittihad dus zijn ticket voor de finale afgedwongen... na een fase die blijkbaar voor discussie heeft gezorgd. Al-Ittihad scoorde uit een hoekschop, wat betwist werd door Yannick Carrasco in de mixed zone. Met telefoon in de hand toonde de Rode Duivel de beelden aan aanwezige journalisten. Een bewogen terugkeer voor Carrasco die Rudi Garcia voor juni zal proberen te overtuigen. 🔴 كراسكو يطلب من الاعلاميين مشاهدة لقطات المباراة على جواله .. و كانتي المتأهل لـ نهائي كأس الملك يغادر بكل هدوء كعادته دون الحديث للاعلام #الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/6SYdn12JlC — علاء سعيد (@alaa_saeed88) April 1, 2025