Dit heeft Zulte Waregem nog niet meegemaakt: "Ongezien"

De titelstrijd in de Challenger Pro League is razendspannend. Op de laatste speeldag kan alles nog beslist worden, en daar willen iedereen bij zijn.

RWDM staat momenteel op de eerste plaats in de Challenger Pro League. Met nog drie speeldagen te gaan maken ook Zulte Waregem en La Louvière nog kans op de titel.

De kans lijkt wel enorm groot dat het Essevee of RWDM zal worden. Wat het nog vele specialer maakt is dat we op de laatste speeldag een rechtstreeks titelduel kunnen zien tussen beide ploegen.

Zulte Waregem ontvangt RWDM op 18 april en daar wordt nu al ongelooflijk hard naar uitgekeken. De ticketverkoop startte dinsdagochtend, en hoe die verliep zegt alles al...

Er stonden deze ochtend namelijk heel wat fans letterlijk in de rij om hun ticket te scoren. Na zeven minuten was de sfeertribune al volledig uitverkocht.

Ongeveer twee uur later waren alle beschikbare tickets al de deur uit. "Ongezien, de partij tegen RWDM is in geen tijd helemaal uitverkocht. Er staan wel nog tickets in reservatie met betrekking tot verplichte overeenkomsten met de Pro League", klinkt het bij Zulte Waregem zelf.