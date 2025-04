Nieuwe topkeeper op komst? KRC Genk haalt jong talent binnen van CPL-club

Racing Genk staat al jaren bekend om zijn indrukwekkende opleiding van topdoelmannen. Thibaut Courtois, Koen Casteels, Maarten Vandevoordt en nog vele anderen vonden hun weg naar het profvoetbal via de Limburgse academie.

De nieuwste parel, Mike Penders, is al bijna vertrokken. Chelsea legde afgelopen zomer 20 miljoen euro neer voor de 19-jarige doelman, die dit seizoen nog op huurbasis bij Genk speelt. Volgend jaar zou hij zijn kans moeten krijgen in Londen.

Maar Genk blijft niet stilzitten en kijkt volop naar de toekomst. Woensdag maakte de club de komst van Daan Van Laere bekend. De 16-jarige talentvolle doelman komt over van Zulte Waregem, waar hij uitkwam voor de U18.

Van Laere tekende zijn eerste profcontract bij Genk, dat hem tot 2028 aan zich bindt. Volgend seizoen zal hij naar verwachting deel uitmaken van de doelmannenrotatie bij Jong Genk. De Limburgers zetten zo hun sterke traditie in het opleiden van topkeepers verder.

𝗗𝗔𝗔𝗡 𝗩𝗔𝗡 𝗟𝗔𝗘𝗥𝗘 | 𝗞𝗥𝗖 𝗚𝗘𝗡𝗞 🔵⚪️



Daan is a Genkie! The talented goalkeeper moves from Zulte Waregem to KRC Genk.



All the best in this new chapter!#BetterTogether 🍒 pic.twitter.com/7Oud4piyBw