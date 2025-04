Net als bij Burnley? Vincent Kompany wil groot talent uit de JPL naar Bayern München halen!

Deze Champions Play-Offs beloven spectaculair te worden. Racing Genk en Club Brugge lijken op weg te zijn een grote strijd te leveren om de titel, terwijl Union op afstand volgt en nog lang niet is uitgespeeld.

Sinds het begin van het seizoen is Genk de jongste leider onder de beste Europese competities. Met spelers als Mike Penders, Matte Smets, Jarne Steuckers, Konstantinos Karetsas en Tolu Arokodare is het gemiddelde leeftijd van het Limburgse team erg laag.

Dit maakt hen bijzonder interessant voor clubs over heel Europa, en sommige spelers zullen naar verwachting deze zomer wel een aanbieding krijgen. Met zijn jonge leeftijd zal Konstantinos Karetsas ongetwijfeld een van de meest begeerde spelers zijn.

De jonge Griekse international van 17 jaar, die zijn debuut maakte voor het nationale team en onlangs zijn eerste doelpunt maakte tijdens de laatste interlandbreak staat op het verlanglijstje van veel Europese clubs. Afgelopen weekend scoorde de Griek ook al tegen KAA Gent.

Onder andere Bayern München, het team van Vincent Kompany, toont interesse, volgens informatie van Sky Germany en hun gerenommeerde journalist Florian Plettenberg. De Duitse club heeft informatie ingewonnen over Konstantinos Karetsas, maar heeft nog geen plannen gemaakt om zijn handtekening tot een prioriteit te maken.

De relaties tussen de twee clubs zouden vergemakkelijkt kunnen worden door twee dingen. Ten eerste Vincent Kompany, maar ook Thorsten Fink, voormalig speler van Bayern München. Echter, Dimitri De Condé verklaarde onlangs dat Genk hoopt Karetsas te behouden. Als Bayern interesse toont, zullen ze overtuigend moeten zijn.

🚨👀 FC Bayern are interested in Konstantinos #Karetsas. They have gathered all the information on the 17-y/o Genk top talent.



Bayern continue to monitor the situation, but signing an attacking midfielder is not currently at the top of their priority list. Thanks to Thorsten… pic.twitter.com/zhcHmQCJ4O