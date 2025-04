Abonnementsprijzen Antwerp baren supporters zorgen: dit zijn de (waarschijnlijke) prijzen voor nieuwe tribune 2

De abonnementsprijzen voor de nieuwe tribune 2 op de Bosuil hebben de gemoederen bij de Antwerp-supporters flink verhit. In een scherp statement liet de Federatie van Antwerp Supporters Clubs (FASC) samen met Collectief 86 weten dat ze zich zorgen maken over de prijsstijgingen.

De prijszetting voor de nieuwe tribune 2 is inmiddels gedeeltelijk bekend. Voor een staanplaats zou het abonnement rond de 400 tot 420 euro liggen, terwijl een zitplaats tussen de 500 en 520 euro kost, schrijft GvA.

Dit zijn de prijzen die volgens de bronnen die betrokken waren bij de onderhandelingen, overeenkomen met de voorstellen die gedaan werden. Er wordt echter verwacht dat het uiteindelijke tarief mogelijk nog iets hoger uitvalt.

Dominik Van Landeghem, woordvoerder van de supportersgroepen, legde uit dat de club samen met Collectief 86 een voorstel heeft gedaan om deze verhogingen in redelijke mate te houden. "De Bosuil is niet meer de Bosuil van tien jaar geleden, en de tijd dat je voor 250 euro op Tribune 2 kon zitten, is voorbij", geeft hij aan in GvA.

Toch blijft het belangrijk dat de prijzen betaalbaar blijven voor alle supporters, aldus Van Landeghem. Er is echter een groeiend gevoel onder de supporters dat er steeds minder rekening wordt gehouden met de gewone Antwerp-fan. Veel fans voelen zich uitgesloten van de nieuwe ontwikkelingen, vooral nu de club steeds meer professionaliseert en commercieel denkt.

"Het is niet altijd makkelijk om de balans te behouden tussen ambitie en het volkse karakter van de club", aldus Van Landeghem, die de vrees uitspreekt dat de club te ver doorslaat in haar streven naar winstmaximalisatie.

De supporters roepen de club op om bij het vaststellen van de prijzen rekening te houden met de toegankelijkheid voor iedereen die de club steunt.