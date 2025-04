Olivier Renard doet Anderlecht-fans watertanden: "We verwachten nog veel van hem in de toekomst"

Moussa Ndiaye heeft een nieuw contract getekend bij Anderlecht. Het zat eraan te komen, maar het nieuws werd op woensdag ook officieel bekendgemaakt, tot grote vreugde van Olivier Renard.

Anderlecht beleeft geen seizoen om te onthouden. Paars-wit heeft het al heel moeilijk gehad, en er is maar weinig verbetering te zien. Ook onder Besnik Hasi loopt het voorlopig nog niet, dat werd afgelopen weekend duidelijk.

Maar om al het slechte nieuws heen, kwam Anderlecht toch ook met wat positiefs naar buiten. Moussa Ndiaye heeft zijn contract verlengd.

In augustus 2022 kwam Ndiaye aan bij Anderlecht, dat hem toen wegkaapte bij Barcelona. Sindsdien speelde hij al 77 wedstrijden voor paars-wit.

Hij heeft bijgetekend tot juni 2028, met de optie op een extra jaar. Hiermee bevestigt de club zijn vertrouwen in de verdediger. OIivier Renard geeft aan dat er nog veel van hem wordt verwacht.

"Moussa heeft een mooie evolutie doorgemaakt dit seizoen. Hij is nog jong en heeft nog een zekere progressiemarge, dus we verwachten nog veel van hem in de toekomst. Daarom willen we ons vertrouwen uitspreken in hem met deze contractverlenging", zei hij op de clubwebsite.