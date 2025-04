"Anderlecht zou in staat moeten zijn om een crisis te overwinnen zonder iemand te ontslaan": de sterke woorden van een leider in de Anderlecht-kleedkamer

Anderlecht heeft opnieuw de kaarten geschud door David Hubert te vervangen door Besnik Hasi. Een keuze die de spelers had verrast.

"We hadden allemaal de sterke wil om deze play-offs te beginnen met een schone lei... en toen kwam dit nieuws plotseling uit de lucht vallen": in een interview met RTBF bevestigt Colin Coosemans dat niemand had verwacht dat David Hubert ontslagen zou worden. "Ik moet toegeven dat de groep behoorlijk verrast was door zijn ontslag."

De clubleiding koos voor Besnik Hasi om hem op te volgen: "Hij lijkt strenger te zijn dan David: dat is het beeld dat hij naar buiten toe heeft, dat van de drive. Maar Hubert kon ook heel streng zijn tegen ons intern."

Een radicale beslissing

Coosemans wil blijven handelen zoals hij dat deed onder leiding van Hubert: "Wij, de leiders van de groep, hebben ook een rol te spelen: we oefenen een soort sociale controle uit op de groep en we zijn er om de coach te ontlasten wanneer hij te veel te doen heeft en ons daarom vraagt."

Zijn reflectie op de plotselinge veranderingen die Anderlecht heeft doorgemaakt is interessant, hij vraagt zich af over de invloed van de buitenwereld, inclusief de media: "Sport is een wereld van competitie en kritiek is normaal, iedereen heeft er recht op. Maar respect mag nooit ontbreken: kritiek moet altijd menselijk zijn. In elke 'crisis', zoals we zeggen, zijn er mensen die erdoor worden geraakt. En wat ik niet leuk vind, is wanneer iemand wordt weggejaagd... tot het moment dat hij wordt ontslagen".

"In een perfecte wereld - en ik weet dat onze wereld verre van perfect is - zou een club zoals Anderlecht in staat moeten zijn om een crisis te doorstaan zonder iemand te ontslaan. We weten niet altijd wat er intern gebeurt en vaak wil de persoon die wordt ontslagen het beste voor de club, maar is het slachtoffer van een soort klopjacht", besluit Coosemans, getekend door de manier waarop het krediet van een trainer, club of zelfs een speler snel kan verdwijnen.