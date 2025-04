Peter Vandenbempt doet zeer jammere vastelling na Club Brugge-Anderlecht: "Het is pijnlijk om het te zeggen"

Club Brugge heeft vorig weekend met 2-0 gewonnen van Anderlecht. Blauw-zwart begon geweldig aan de play-offs, terwijl paars-wit een slechte repetitie had voor de bekerfinale.

Club Brugge had afgelopen weekend maar weinig moeite met Anderlecht. Het gehoopte schock-effect na de trainerswissel kwam er duidelijk niet. Peter Vandenbempt zag ook duidelijke verschillen tussen beide ploegen.

"Club was gewoon heel goed, scherp en gefocust van bij de start", opende hij bij Sporza. "Het duwde een bang en zwak Anderlecht meteen in de eigen zestien."

"Hoge pressing, hoog tempo, stevig in de duels ... Anderlecht werd gewoon versmacht en kon geen bal bijhouden", gaat hij verder. De commentator deed ook nog een zeer pijnlijke vaststelling na de match.

"Opwarmen voor het echte werk dat er aankomt over een paar weken. Dit was geen klassieker, - het is pijnlijk om het te zeggen - geen topper tussen twee traditionele topclubs in ons voetbal", is hij scherp.

"Na de rust liet Club Anderlecht wat te veel in de wedstrijd komen, maar nog was het eigenlijk nooit in gevaar", besluit Vandenbempt. De bekerfinale wordt binnen een dikke maand, op 4 mei, gespeeld.