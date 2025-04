STVV-verdediger droomt stiekem van exotische bestemming: "Het klinkt gewoon cool om voor een club als hen te spelen"

Ondanks een minder seizoen van STVV is Rein Van Helden op jonge leeftijd wel een vaste waarde bij de Kanaries. Een stap hoger zou dan ook niet als een verrassing komen voor de 22-jarige verdediger.

Toch is Van Helden zich goed bewust van het feit dat hij nog jong is en veel te leren heeft. Hij wil de komende jaren vooral groeien als voetballer en misschien wel bij STVV.

Toch kijkt de jonge verdediger al eens verder dan de Belgische competitie. "Dan zou ik zeggen dat ik mezelf ooit wel in Italië zie voetballen. Wat een heerlijk land", vertelt Van Helden in De Gazet van Antwerpen.

Samen met zijn vriendin Keisha deelt hij een grote liefde voor reizen, en volgens het koppel mag de bestemming dan ook wat exotisch zijn. Dan valt de Major League Soccer meteen op als leuke bestemming.

"Het klinkt gewoon cool om voor een club als New York City te spelen. Ik ben natuurlijk nog jong, dus de eerste jaren ga ik zeker het sportieve laten primeren. Daarna? Wie weet", besluit de verdediger van STVV.

Of Van Helden deze zomer STVV verlaat, is nog maar af te wachten. Het contract van de verdediger loopt nog tot 2027 in Limburg.