Financiële chaos bij FC Barcelona blijft doorgaan: deze spelers zijn (alweer) reglementair niet ingeschreven

FC Barcelona blijft worstelen met zijn financiële situatie. Dit leidt opnieuw tot grote problemen met de inschrijving van twee nieuwe spelers.

De Spaanse voetbalautoriteiten gaven volgens Het Nieuwsblad aan dat de club nooit voldeed aan de financiële voorwaarden om Dani Olmo en Pau Victor in te schrijven. Dit geschil heeft nu de aandacht getrokken van zowel La Liga als de Spaanse voetbalbond RFEF.

In augustus 2023 maakte Barcelona Dani Olmo, een jeugdproduct van de club, over van RB Leipzig. Ondanks de grote schuldenlast van de club, slaagde Barcelona er in om de spelmaker voorlopig in te schrijven, dankzij een tijdelijke licentie die afliep op 31 december.

Toen Barcelona in januari van dit jaar een nieuwe licentie aanvroeg voor zowel Olmo als aanvaller Pau Victor, liep de club tegen de nodige juridische obstakels aan. De aanvragen werden herhaaldelijk afgewezen door de Spaanse voetbalbond en La Liga.

Vipboxen moesten nieuwe spelers betalen

In een poging om extra financiële ruimte te creëren, verkocht Barcelona een groot aantal vipboxen in het vernieuwde Camp Nou, voor een bedrag van naar verluidt zo’n 100 miljoen euro. Dit leidde uiteindelijk tot een groen licht van de Hoge Raad voor de Sport (CSD), die op 8 januari akkoord ging met de tijdelijke registratie van Olmo en Victor.

Desondanks heeft La Liga nu aangegeven dat de inkomsten uit de verkoop van de vipboxen niet correct zijn verwerkt in de boekhouding van de club. Volgens de Spaanse voetbalautoriteiten heeft Barcelona niet de benodigde financiële ruimte om de inschrijving van de twee spelers te rechtvaardigen. De definitieve uitspraak over de zaak wordt verwacht voor 7 april.