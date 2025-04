Frank Boeckx is enorm onder de indruk van Rode Duivel: "Hij speelt een monsterseizoen"

Matz Sels is bezig aan een geweldig seizoen met Nottingham Forest. De Premier League-club mag dromen van een Champions League-deelname volgend seizoen.

Nottingham Forest is bezig aan een historisch seizoen in de Premier League. De Engelse club won dinsdagavond met 1-0 van Manchester United en staat nog steeds 3e met 57 punten.

Alweer een clean sheet erbij voor Rode Duivel Matz Sels. De Belgische doelman is een absolute sterkhouder bij Nottingham Forest en speelt een grote rol in het fantastische seizoen van de club.

Ook Frank Boeckx is onder de indruk. "Hij speelt een monsterseizoen. Kijk maar naar die tweede penalty die hij redt", vertelde hij bij de podcast 90 Minutes, verwijzend naar de strafschoppenreeks tegen Brighton in de FA Cup.

"Dat was een keiharde trap. Je bent op voorhand ook al gebrieft en je hebt een plannetje klaar. Als je dan plots kan aanpassen omdat je ziet dat een speler anders aanloopt ... Dat is snel denken, snel handelen én vertrouwen hebben", gaat de voormalige doelman verder.

"Ik las in een interview dat die clean sheets geen persoonlijk doel zijn voor hem. Het doel is gewoon de top 4 met zijn ploeg. Maar dan denk ik: maak er toch gewoon een persoonlijk doel van, want van het ene komt het andere. Als je die clean sheets haalt, beland je ook in de top 4", besluit Boeckx.