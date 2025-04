Voormalige Kakker mag zich aan een warm welkom verwachten Achter de Kazerne, ook al is hij nu actief bij de rivaal

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vrijdagavond krijgt Julien Gorius een speciaal eerbetoon van KV Mechelen. Voor de wedstrijd tegen Dender mag hij een ererondje maken in het stadion.

Julien Gorius speelde tussen 2008 en 2012 voor KV Mechelen. De oud-middenvelder speelde 145 wedstrijden voor Malinwa en is nu trouwens sportief directeur bij Dender.

Na zijn tijd bij Mechelen speelde Gorius nog bij KRC Genk, waar hij in 2013 de Belgische beker won. Hij sloot zijn carrière af bij OH Leuven in 2019.

De wedstrijd is erg belangrijk in de Europe Play-Offs. KV Mechelen staat tweede, terwijl Dender vijfde staat, op slechts één punt achterstand van Malinwa.

Voor Gorius wordt het een emotionele avond. Hij keert terug naar zijn oude club, maar deze keer als sportief directeur van de tegenstander. Kan Dender voor een verrassing zorgen in Mechelen?