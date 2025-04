'Voorzitter van RC Lens heeft de knoop doorgehakt over toekomst van Will Still'

Ondanks de teleurstellende resultaten, blijft Will Still nog steeds het vertrouwen krijgen van president Joseph Oughourlian bij Lens. De Belg zou ook volgend seizoen nog steeds op zijn plaats moeten zijn.

Na een succesvolle periode als coach bij Stade de Reims, trok Will Still vorige zomer naar RC Lens om het vertrek van Franck Haise op te vangen. Het doel was duidelijk: zich kwalificeren voor Europa.

Halverwege het seizoen leek Lens op de goede weg te zijn: ze stonden op de drempel van Europees voetbal, ondanks zeer vroege uitschakelingen in de Coupe de France (al in de eerste ronde) en de Conference League (al in de play-offs).

Maar de winterse transferperiode veranderde alles voor de club, die Kevin Danso, Brice Samba, Abdukodir Khusanov en PrzemysŇāaw Frankowski verloor zonder zich echt te kunnen versterken.

Will Still krijgt een nieuwe kans bij RC Lens

Op dit moment staat RC Lens op de negende plaats in de Ligue 1, en kan Europa bijna vergeten worden. Deze situatie heeft president Joseph Oughourlian ertoe aangezet om de positie van Will Still te heroverwegen.

Volgens informatie van de altijd goed geïnformeerde Mohamed Toubache-TER, heeft Oughourlian echter rekening gehouden met de tegenslagen waar Will Still mee te maken heeft gehad en besloten om zijn vertrouwen in hem te behouden. De Belgische coach krijgt dus de zomer om een team op te bouwen dat zich op zijn minst kan kwalificeren voor de Conference League.