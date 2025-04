🎥 Eden Hazard laat zien dat hij het nog niet verleerd is en daagt Rode Duivels uit

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Eden Hazard mag dan wel gestopt zijn met voetballen, zijn techniek blijft indrukwekkend. Dat bewees de voormalige Rode Duivel tijdens een promoshoot, waarin hij moeiteloos een leeg bierblikje hooghield.

Tijdens de opnames van een video van Native Nation liet Hazard opnieuw zien waarom hij jarenlang tot de wereldtop behoorde. Zonder enige moeite hield hij het bierblikje hoog, alsof het een voetbal was.

Met speels gemak jongleerde hij veertien keer met het Jupiler-blikje. Een uitdaging die nu ook aan de Rode Duivels en Red Flames wordt voorgelegd.

🇧🇪 | Eden Hazard n'a rien perdu de son talent. 🤹‍♂️🐐



Il fait de la magie avec une canette de bière. 😅 pic.twitter.com/M8oKcwoV4i — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 2, 2025

Hazard was onlangs ook een opvallende gast in Murcia, waar hij aanwezig was tussen de interland van de Rode Duivels tegen Oekraïne. Hoewel hij niet meer op het veld staat, blijft hij betrokken bij het Belgische voetbal.

In oktober 2023 zette Hazard definitief een punt achter zijn carrière. Zijn contract bij Real Madrid werd eerder dat jaar ontbonden, waarna hij besloot om niet meer op zoek te gaan naar een nieuwe club. Hij woont nog steeds met zijn familie in Madrid.

De 126-voudige international kende zijn grootste successen bij Chelsea, waar hij 352 wedstrijden speelde, 110 keer scoorde en 85 assists gaf. Met twee Engelse landstitels en twee Europa League-titels was hij een sleutelspeler in Londen. Bij Real Madrid won hij ook de Champions League, al was zijn aandeel daar beperkt.