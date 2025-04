Lierse moet middenvelder even missen en dreigt hem zelfs op het einde van het seizoen kwijt te spelen aan concurrent

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lierse moet het tegen Patro Eisden en Jong Genk zonder aanvoerder Pietro Perdichizzi doen, die geschorst is. Ook Glenn Claes is onzeker door een ribblessure.

Perdichizzi kreeg in de wedstrijd tegen SK Beveren zijn tiende gele kaart van het seizoen en is daardoor geschorst. Tot overmaat van ramp brak Glenn Claes enkele ribben in dezelfde wedstrijd. Hij mist zeker het duel tegen Patro Eisden en hoopt op tijd fit te zijn voor de match tegen Jong Genk.

Claes probeerde ondanks de pijn door te spelen, maar moest uiteindelijk opgeven. “Ik voelde meteen dat er iets niet pluis was, maar heb geprobeerd de match uit te spelen”, zegt hij in De Gazet van Antwerpen.

"Het verdict was voorspelbaar. Ja, ik voel wel wat pijn, maar krijg momenteel nog behoorlijk wat medicatie. Ach, het is vooral zonde net deze cruciale fase van de competitie te moeten missen", benadrukt de middenvelder.

Transfer naar Lokeren-Temse voor Claes?

Naast zijn blessure speelt ook de toekomst van Claes bij Lierse een grote rol. Zijn contract loopt op het einde van het seizoen af en Lokeren-Temse heeft al interesse getoond.

“Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk terug beschikbaar te zijn voor de ploeg en de club. Uiteraard ben ik bereid bij de club van mijn hart te blijven, maar ik kan geen papier ondertekenen dat er niet is”, besluit Claes.