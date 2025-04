Aanduidingen speeldag 2 van de play-offs: bekijk hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete club fluit

Dit weekend krijgen we speeldag 2 van de play-offs te zien. Ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete club zal fluiten.

Champions' Play-offs

Zaterdagavond neemt KAA Gent het op tegen Union SG. Lawrence Visser fluit de wedstrijd terwijl Wesli De Cremer hem als VAR zal helpen. Zondagnamiddag ontvangt Antwerp Club Brugge op de Bosuil. Lothar D'Hondt mag deze match in goede banen leiden, terwijl Jan Boterberg VAR is.

Tenslotte speelt Anderlecht nog thuis tegen Racing Genk. Erik Lambrechts is scheidsrechter van dienst, met Bram Van Driessche als VAR.

Europe Play-offs

Over naar de Europe Play-offs, waar KV Mechelen vrijdagavond thuis tegen Dender speelt. Wesli De Cremer is ref, met Simon Bourdeaud'hui als VAR. Een dag later speelt reist OH Leuven naar 't Kuipje om tegen Westerlo te spelen. Bram Van Driessche trekt zijn scheidsrechterspak aan, terwijl Arthur Denil hem eventueel naar het scherm kan roepen.

Zondagavond krijgen we de Waalse derby te zien. Standard trekt naar Mambourg waar Charleroi wacht. Nathan Verboomen zal deze clash leiden, met Brent Staessens die vanuit Tubeke helpt.

Relegation Play-offs

Cercle Brugge ontvangt het al gedegradeerde Beerschot op zaterdag. Jasper Vergoot zal deze wedstrijd fluiten. Bert Put helpt als VAR. Tenslotte zal STVV KV Kortrijk ontvangen op Stayen. Nicolas Laforge mag hier ref zijn. De VAR is Quentin Pirard.