Voormalige Rode Duivel ziet bondscoach Garcia foute keuzes maken: "Wat moet je nog meer doen om een wedstrijd te mogen starten?"

Dodi Lukebakio is bezig aan een knap seizoen bij Sevilla. Toch gaf Rudi Garcia de voorkeur aan andere wingers, die het niet zo minder deden bij de Rode Duivels.

Rudi Garcia debuteerde enkele weken geleden als bondscoach van de Rode Duivels. De eerste wedstrijd tegen Oekraïne zorgde voor heel wat onzekerheden, maar de thuiswedstrijd deed alles vergeten.

België won in de Cegeka Arena met 3-0 van Oekraïne en blijft zo in de League A van de Nations League. Garcia had het geflikt, maar sommige keuzes die hij maakte worden toch serieus in vraag gesteld.

Zo koos hij in de eerste wedstrijd voor Charles De Ketelaere op de flank, en nadien voor Leandro Trossard. Zij vielen tegen, en dat terwijl Dodi Lukebakio op de bank zat. In Murcia mocht hij nog wel 20 minuten invallen, maar in Genk kwam hij niet in actie.

"Ik blijf ervan overtuigd dat we vleugelspelers zoals Lukebakio en Doku nodig hebben. Ik begreep de keuze voor Trossard niet, want hij doofde uit", vertelde Philippe Albert bij RTBF.

"We moeten spelen met degenen die het beste presteren bij hun club, en op dit moment is Lukebakio een onbetwiste titularis. Als je zo goed speelt en er geen erkenning voor krijgt, wat moet je dan nog meer doen om een wedstrijd te mogen starten? Voor mij had hij in de basis moeten staan", besluit hij duidelijk.