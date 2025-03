Gert Verhulst krijgt er opnieuw van langs: "Hij zal wel eens het kleedkamertje ingaan voor ze opgaan"

René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen. Dat zijn de drie vaste personen in het panel van Vandaag Inside. En die hebben vaak wel iets te vertellen, ook over sport. Andere keren zijn er dan weer andere soorten 'grappen'. Deze week ging het andermaal over Gert Verhulst.

In Vandaag Inside laten René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen het niet na om uitspraken te doen die net op het randje zijn en soms er ook wel eens over.

Van der Gijp prikte een paar weken geleden al eens: "Die Gert Verhulst mag blij zijn dat het niet K12 is, anders had hij ze alle twaalf geneukt die viezerik. Gertje, echt ... Hij is vreselijk saai, maar geil is hij ook. Smeer je maar goed in, zeker wel!"

Kleedkamertje in?

Nu bekend is geworden dat er een reünie zit aan te komen met de oude K3 en er verschillende shows in Het Sportpaleis zullen worden gehouden, is men opnieuw teruggekomen op de zaak.

"Gert Verhulst gaat wel even het kleedkamertje in voor ze opgaan", opende René van der Gijp meteen opnieuw de debatten. "HIj heeft ze allemaal gehad."

Het gaat natuurlijk over jeugdsentiment en kinderliedjes volgens de analisten nog. Ook New Kids on The Block werd meteen door de mangel gehaald. Het laden van de beelden kan enkele seconden duren.