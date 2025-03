Voetbalanalisten gaan los op Gert Verhulst: "Gelukkig is het niet K12, anders had hij ze alle twaalf gen**kt"

René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen. Dat zijn de drie vaste personen in het panel van Vandaag Inside. En die hebben vaak wel iets te vertellen, ook over sport. Andere keren zijn er dan weer andere soorten 'grappen'. Deze week ging het over Gert Verhulst.

In Vandaag Inside laten René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen het niet na om uitspraken te doen die net op het randje zijn en soms er ook wel eens over. Dat Gert Verhulst deze week te gast zou zijn in het programma DeOranjezondag bij presentatrice Hélène Hendriks was meteen voer voor de nodige discussies en grappen en grollen. Gert Verhulst door de mangel "Volgens mij wil die jou bij K3 hebben hoor", opende Johan Derksen de debatten. "Als die zo graag bij jou in de show wil komen ..." Hendriks zag dat wel zitten op zich, maar Genee ging er meteen overheen. "Dat moet je wel seks met hem hebben, want dat doet hij wel vaker met zangeressen van K3", werd er verwezen naar het verleden van Verhulst met Karen Damen en later Josje Huisman. Waarop ook van der Gijp prikte: "Die Gert Verhulst mag blij zijn dat het niet K12 is, anders had hij ze alletwaalf geneukt die viezerik. Gertje, echt ... Hij is vreselijk saai, maar geil is hij ook. Smeer je maar goed in, zeker wel!"