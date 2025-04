Aanvaller is helemaal klaar om te schitteren voor Malinwa na moeilijke periode: "Het zal een spannende strijd zijn, maar..."

KV Mechelen staat vrijdag voor een cruciale wedstrijd in de Europe Play-offs tegen Dender. Malinwa kan daarbij opnieuw rekenen op Bill Antonio die terugkomt van een lange blessure.

Het was een lange en zware weg voor Bill Antonio, maar nu is de aanvaller helemaal terug. De snelle winger van KV Mechelen heeft een moeilijke periode achter de rug, maar hij voelt zich goed en is klaar om het beste van zichzelf te geven voor Malinwa.

Vóór zijn blessure wisselde Antonio regelmatig goede wedstrijden af met mindere, en dat is precies wat hij weer wil doen. "Op termijn wil ik een nog betere versie van mezelf laten zien", zegt de Zimbabwaan vol vertrouwen in De Gazet van Antwerpen.

De wedstrijd tegen Dender is van cruciaal belang voor beide teams. Een overwinning kan het verschil maken in de strijd om Europa. Antonio weet dan ook hoe belangrijk deze wedstrijd is.

Europees voor Antonio?

Hoewel Antonio nog niet veel wil zeggen over de kans van KV Mechelen om de Europe Play-offs te winnen, is hij wel duidelijk over de spanning die heerst. "We bekijken het wedstrijd per wedstrijd. Het zal een spannende strijd zijn, maar we zien wel hoe het loopt.”

De aanvaller droomt om in een van de top vijf competities van Europa spelen, maar beseft dat dit nog even zal duren. "Voorlopig zit ik goed bij KV Mechelen", besluit Antonio.