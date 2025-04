Deze keer heeft Didier Lamkel Zé zich helemaal buitenspel gezet: de verwachte ontploffing van de wandelende tijdbom

Te veel is te veel: Didier Lamkel Zé heeft waarschijnlijk zijn laatste troef in de Jupiler Pro League verspeeld. De Kameroense aanvaller had nog een zoveelste verrassende kans gekregen van STVV, tevergeefs.

We weten het, Felice Mazzù is een optimist en iemand die de mens op de eerste plaats zet. Als een andere coach aan het roer van STVV stond, zou Didier Lamkel Zé waarschijnlijk geen nieuwe kans hebben gekregen in de Jupiler Pro League: er was iemand nodig met wat idealisme om te geloven dat de dingen deze keer anders zouden verlopen.

En kortom, we dachten dat de gok geslaagd was. Mazzù leek de gevoelige snaar te raken en slaagde erin de Kameroener te beheren wiens kwaliteiten na jaren van omzwervingen nog steeds intact waren gebleven. Deze kwaliteiten zijn overigens nooit in twijfel getrokken.

Een compleet verspild talent

Dus waar hij ook was, liet Lamkel Zé zich op momenten indrukwekkend zien. Zelfs bij FK Khimki, destijds de rode lantaarndrager van de Russische competitie, hoorden we geluiden: DLZ was de beste van de selectie en kon een belangrijke speler in de competitie worden.

In Metz is het niet voor niets dat hij twee jaar later na een korte maar succesvolle eerste uitleenbeurt terugkeerde: iedereen wist dat hij niet te hanteren was, maar zo'n talent mag je niet weigeren. Dat is het "wonder" van Didier: wat hij ook doet, er is altijd iemand die gelooft dat hij er het beste van zal maken.

Maar bij het enfant terrible van Bertoua gaat het beste altijd gepaard met het ergste. Hoe lang je ook geniet van Dr. Jekyll, Mr. Hyde komt altijd tevoorschijn. Slechts één man is erin geslaagd om de twee persoonlijkheden van Didier Lamkel Zé op lange termijn te beheren: Laszlö Böloni. Zelfs hij heeft uiteindelijk de handdoek in de ring gegooid.

Conflict met zijn supporters bij Antwerp, waar hij ineens opdaagde in een Anderlecht-shirt; conflict met het management bij Kortrijk, waar hij aankwam met al een overeenkomst met... Omonia Nicosia; conflict in Marokko, zelfs als zijn teamgenoten hem beschreven als "een geweldige kerel"; en zo zijn er nog vele andere, want overal waar hij ging, eindigde Lamkel Zé met een meltdown.

Niet verrassend heeft hij het weer gedaan bij Sint-Truiden, in een bijna ongekende omvang. En deze keer is het waarschijnlijk de druppel die de emmer doet overlopen. Welke Pro League-club zal hem nog een hand reiken? Het zou onverantwoord zijn. Didier Lamkel Zé heeft zichzelf deze keer buitenspel gezet en gezien zijn verleden vraagt men zich af wie hij in de toekomst nog zal weten te bedriegen. Tot de terugkeer van Mr. Hyde... die eigenlijk nooit echt is weggegaan.