Race tegen de klok: deze opvallende clubs hebben nog geen proflicentie voor volgend seizoen

Negen Belgische voetbalclubs hebben nog geen groen licht gekregen voor hun proflicentie en moeten later deze maand voor de Licentiecommissie verschijnen. Onder hen bevinden zich twee eersteklassers, vier tweedeklassers en drie clubs uit de hoogste amateurreeks.

Van de 33 clubs die een licentieaanvraag indienden, ontvingen er 24 eind maart al positief nieuws. Dit betekent dat zij volgend seizoen zeker mogen uitkomen in de Jupiler Pro League of de Challenger Pro League.

Alle Belgische topclubs kregen hun licentie zonder problemen. Ook promotiekandidaten La Louvière en Zulte Waregem kregen volgens Het Nieuwsblad groen licht.

Met Dender en Beerschot moeten er twee clubs uit de Jupiler Pro League voor de Licentiecommissie verschijnen. Voor Beerschot komt dit niet als een verrassing, gezien de onzekerheid rond de toekomst van de club.

Challenger Pro League

In de Challenger Pro League kregen RWDM, RFC Luik, Lokeren-Temse en Francs Borains nog geen licentie. Vooral de situatie van RWDM, de huidige leider in 1B, is opvallend.

Amateurreeks

Uit de hoogste amateurreeks zijn Sporting Hasselt, Olympic Charleroi en Tubize de clubs die nog een licentie moeten verkrijgen. Sporting Hasselt wacht de titelstrijd met Jong Gent af. Tussen 15 en 17 april moeten de negen clubs voor de Licentiecommissie verschijnen.

De negen voetbalclubs:

Jupiler Pro League: Beerschot & Dender

Challenger Pro League: RWDM, RFC Luik, Lokeren-Temse & Francs Borains

Amateurclubs: Sporting Hasselt, Olympic Charleroi & Tubize